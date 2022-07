iPhone SE (2022): IL DEVICE perfetto per TUTTI (499€)

Oggi torniamo a parlare di uno smartphone davvero incredibile. Apple ha presentato il nuovo iPhone SE (2022) durante il Keynote primaverile. Questo telefono è stato, in prima istanza, molto criticato dall’utenza e dai recensori perché presentava sì un processore aggiornato (Apple Bionic A15 con modem 5G) ma un design di vecchia generazione. In realtà, l’estetica di questo prodotto è davvero accattivante ma non per come appare, ma per quello che rappresenta.

iPhone SE dispone di un bellissimo pulsante home che contiene il Touch ID, comodo da far paura. È un dispositivo leggerissimo, compatto e che si tiene molto bene in mano. Vi confesso che l’ho utilizzato per diversi mesi e ancora oggi lo rimpiango. La leggerezza di quel device infatti, è impagabile e non ha nulla a che vedere con la scomodità di uno smartphone da oltre 6“.

iPhone SE (2022): a 499€ è una bomba

È disponibile in tre colorazioni (midnight, Product(RED) e starlight) E gode di una singola fotocamera dalle prestazioni uniche. C’è anche il flash LED e la ricarica wireless. La scocca è in vetro, ma non temete. Apple garantisce una robustezza inimmaginabile per un telefono del genere.

Inoltre poi, il frame laterale è in alluminio riciclato e ce la porta Lightning. Lo schermo retina da 4,7“ è molto definito e anche parecchio luminoso. Oggi si porta a casa a soli 499,00€ con spedizione gratuita e consegna veloce in pochissimi giorni.

Sappiate che acquistandolo da Amazon riceverete tantissimi vantaggi; oltre alle spedizioni veloci infatti, godrete del supporto di Amazon per ben due anni.l’assistenza clienti e attiva tutti i giorni, anche la domenica, sino a mezzanotte e poi c’è la garanzia del costruttore per ben un anno. Questo vorrà dire che, per qualsiasi problema, vi basterà recarvi in un Apple Store per ricevere tutte le Supporto necessario, ovunque voi siate in qualunque momento voi vogliate.

Acquistare un iPhone non significa solo comprare un nuovo telefono, ma anche godere di una serie di vantaggi davvero unici sul lato del supporto tecnico e anche software. Questo telefono è perfetto perché cerca un nuovo melafonino ma non vuole spendere le grosse cifre richieste per un iPhone 12 o 13.

A nostro avviso questo è l’iPhone per tutti.

