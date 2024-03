iPhone SE (2022) da 64 GB ricondizionato a meno di 350€: IMPERDIBILE

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando adesso; il meraviglioso iPhone SE (2022), nella sua iterazione color “Midnight”, con 128 GB di memoria interna, in versione ricondizionata ma in condizioni eccellenti, costa soltanto 350,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese su Amazon. Non lasciatevelo sfuggire perché è un terminale piccolo, discreto, compatto ma ugualmente performante; la transazione avviene all’interno del portale di e-commerce ma considerate anche che ci sono soltanto 9 pezzi disponibili al momento della stesura di questo articolo; correte a comprarlo adesso, quindi.

iPhone SE (2022): ecco perché comprarlo

Come detto, è uno smartphone ricondizionato ma si trova in condizioni eccellenti, indistinguibili dal nuovo. Dispone di una batteria avente una capacità superiore all’80%, non presenta graffi o difetti estetici evidenti, ha uno schermo senza particolari che potrebbero rovinare la visibilità o la visione dei contenuti e interamente è stato rigenerato e rimesso a nuovo, oltre che sanificato, dai tecnici esperti del sito.

iPhone SE (2022) viene venduto e spedito da Amazon con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine; grazie al sito avrete anche un anno di garanzia con il programma “Amazon Renewed” e potrete perfino dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero per gli account abilitati.

Questo smartphone, anche se presenta un design “old school”, è ancora attualissimo perché ha un pannello LCD IPS Retina da 4,7 pollici, dispone del famigerato Touch ID posto sotto il pulsante Homer, c’è un frame in alluminio e una back cover in vetro che supporta la ricarica wireless. La batteria è discreta e promette quasi un giorno di autonomia con una singola carica. Ottima la selfiecam e la camera posteriore da 12 Megapixel. Con un prezzo di soli 350,00€ per la versione con 64 GB di memoria interna, in colorazione “Midnight”, questo iPhone SE (2022) è da prendere al volo.