iPhone SE 2020 ricondizionato: il best buy Apple ora lo paghi appena160€

Cercate un iPhone di qualità senza spendere una fortuna? Abbiamo scovato un’offerta imperdibile: l’iPhone SE 2020 ricondizionato da 128GB in versione RED crolla a soli 160€, con uno sconto netto di 64€ sul prezzo di listino!

Stiamo parlando di uno smartphone che ha ancora tanto da dire: il processore A13 Bionic garantisce prestazioni al top, mentre il display Retina da 4,7″ è perfetto per chi cerca un device compatto ma potente.

La versione in offerta ha ben 128GB di memoria, quindi spazio in abbondanza per app, foto e video. E parlando di foto, la fotocamera da 12MP con Smart HDR fa ancora la differenza rispetto a molti medio gamma attuali.

Non fatevi ingannare dalla parola “ricondizionato”: questi dispositivi vengono controllati in ogni componente e garantiti, tanto che le prestazioni sono praticamente identiche al nuovo.

Il colore RED poi è davvero particolare: un rosso acceso che non passa inosservato e che supporta anche una buona causa, visto che parte del ricavato va alla lotta contro l’AIDS.

Tra Touch ID ultraveloce, ricarica wireless, certificazione IP67 e iOS sempre aggiornato, questo iPhone SE 2020 rimane una scelta intelligente per chi vuole entrare nel mondo Apple senza spendere cifre folli. Non lasciatevi sfuggire questa occasione: a 160€ per la versione da 128GB è davvero difficile trovare di meglio nel mondo Apple.