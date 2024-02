iPhone SE (2020) ricondizionato a POCHISSIMO oggi su Amazon

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon: il meraviglioso iPhone SE (2020), nella sua iterazione con 64 GB di memoria interna e nella colorazione “nera”, si porta a casa all’incredibile prezzo di soli 169,89€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Capite bene che a questa cifra è un best buy; ovviamente si tratta di un dispositivo ricondizionato ma in condizioni eccellenti, quasi indistinguibili dal nuovo.

iPhone SE (2020): a questa cifra lo dovete prendere adesso

Ciò implica che si porterà a casa con tantissimi vantaggi esclusivi: citiamo la batteria avente capacità superiore all’80%, il telaio privo di difetti estetici evidenti e lo schermo rimesso a nuovo. Inoltre, con il noto portale di e-commerce americano potrete usufruire di ulteriori pregi. Pensiamo alla garanzia di un anno con il sito di Amazon, con assistenza tecnica dedicata; questo vi permetterà di dormire sonni tranquilli perché sarete sempre tutelati per dodici mesi dal supporto logistico del sito. C’è la consegna celere e immediata del prodotto, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine e pensate che potrete anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, in cinque o dieci soluzioni a tasso zero.

iPhone SE (2020) è un telefono bellissimo, compatto, leggero e portatile: dispone di uno schermo LCD IPS Retina da 4,7 pollici con risoluzione Retina e troviamo anche ampie cornici che però ospitano la selfiecam e il pulsante Home con Touch ID. Il frame è in alluminio mentre la back cover è in vetro lucido e supporta la ricarica wireless. Sotto invece, troviamo il microfono, lo speaker e la porta Lightning. C’è una singola fotocamera sulla parte posteriore con flash LED al seguito che gira video in 4K e scatta foto meravigliose anche al buio. Ottimo il chip interno (Apple Bionic A13) con modem 4G integrato. A soli 169,89€, questo device è da comprare immediatamente.

