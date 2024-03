iPhone SE (2020) ricondizionato a meno di 166€ su Amazon: compralo ORA

Se sei alla ricerca di un nuovo smartphone Apple piccolo ma potente, veloce e performante, affidabile ma non troppo costoso e non hai particolari esigenze, l’iPhone SE (2020) è il device che farà al caso tuo. Pensa che l’iterazione nera con 64 GB di memoria interna, ricondizionato ma in condizioni eccellenti, lo pagherai soltanto 165,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Ad un costo irrisorio potrai portare a casa uno dei telefoni più amati dagli utenti, con un design che non passa mai di moda ma con prestazioni all’avanguardia. Cosa aspetti? Corri prima che finiscano le scorte o prima che termini la promo dedicata.

iPhone SE (2020): a questa cifra è da prendere subito

Non lasciarti ingannare dalle dimensioni compatte dell’iPhone SE (2020); questo piccolo gigante è alimentato dal potente chip A13 Bionic, lo stesso utilizzato sull’iPhone 11 Pro Max. Ciò significa prestazioni eccezionali, con una fluidità senza paragoni nell’esecuzione delle app, nei giochi e nella navigazione web. E poi, con 64 GB di memoria interna, avrai spazio più che sufficiente per tutte le tue foto, video, musica e molto altro ancora.

Anche se il suo design ricorda l’iconico iPhone 8, questo gadget è dotato di una fotocamera da 12 MP che adopera la modalità di ritratto avanzate e lo Smart HDR. Questo significa che potrai scattare foto spettacolari con una precisione incredibile, grazie alla stabilizzazione ottica dell’immagine e potrai girare video in 4K senza il minimo problema. Presenta poi un display Retina da 4,7 pollici che gode della tecnologia True Tone; ciò implica che il pannello si adatterà automaticamente alla temperatura del colore dell’ambiente circostante, garantendo un’esperienza visiva sempre ottimale. Come detto, mantiene il classico design a cornice in alluminio e vetro del suo predecessore, ma gode della certificazione IP67 e supporta la wireless charging.

Acquista adesso l’iPhone SE (2020) ricondizionato da 64 GB su Amazon a soli 165,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Cosa aspetti? Corri a prenderlo.