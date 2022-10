iPhone SE (2020) può essere ancora una buona scelta?

Oggi vogliamo parlarvi di un’offerta davvero strepitosa che si trova su Amazon. Stiamo parlando infatti dell’iPhone SE di seconda generazione, un modello che ancora oggi può essere una valida opzione per tutti coloro che vogliono un melafonino a poco. Questo dispositivo infatti si può portare a casa a soli 219,00 €, ovviamente ricondizionato e con 64 GB di memoria interna.

iPhone SE (2020): ecco perché acquistarlo

Di fatto, con un costo così contenuto rappresenta la soluzione low cost più economica che si possa avere oggi per entrare nel mondo di Apple con un device non troppo obsoleto. Se cercate infatti nel mercato dell’usato, troverete tante soluzioni ancora più economiche ma che magari hanno quattro o cinque se non sei anni alle spalle. iPhone SE di seconda generazione invece, ha solo due anni e mezzo di vita.

Il colosso di Cupertino lo annunciò durante la pandemia, precisamente nella primavera del 2020 e dobbiamo dire che rispetto alla versione del 2022, lui presenta pochissime differenze interne.esteticamente invece, è identico agli iPhone SE nel 2022.

Può avere ancora senso perché può essere la scelta ideale per tutti coloro che non vogliono rinunciare all’ecosistema della mela ma necessitano di un telefono economico oppure perché no, di uno smartphone provvisorio in attesa del modello di punta da comprare. Per esempio, molti hanno ordinato un iPhone 14 pro o 14 pro max e devono ancora ricevere la loro unità a casa. Questi può essere un gadget perfetto come dispositivo transitorio da un modello all’altro oppure come unica scelta per tutte quelle persone che fanno dello smartphone un utilizzo basico e che magari provengono da un vecchio iPhone 6, 7 o 8. Se ci pensate infatti, 219 € non sono niente per un articolo che dispone del medesimo professore di iPhone 11 pro.

Noi ci sentiamo di consigliarmelo per tutte queste ragioni ma ovviamente non è il device adatto a chi cerca un battery phone o un cameraphone di alto livello.

