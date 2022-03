iPhone SE (2020) potrebbe diventare il Best-Buy dell'anno

Mark Gurman di Bloomberg suggerisce che Apple dovrebbe vendere l'iPhone SE esistente per 199 dollari; potrebbe diventare il leader del mercato in tutte le parti del mondo in cui gli iPhone rimangono in gran parte inaccessibili alle masse.

In effetti, la mela potrebbe fare la stessa operazione che sta sostenendo con l'Apple Watch Series 3: un modo per portare all'interno dell'ecosistema persone che non sono in grado o non possono pagare il prezzo di un gadget Apple entry-level.

iPhone SE (2020) sarà davvero economico

Per essere chiari, Gurman non sta suggerendo di avere alcuna informazione sul fatto che Apple stia considerando una cosa del genere, tuttavia è ciò che sta pensando.

“Per anni, l'industria tecnologica ha chiesto a gran voce un iPhone a basso costo rivolto ai mercati emergenti.

Un dispositivo al prezzo di $ 200 potrebbe fare breccia in regioni come Africa, Sud America e parti dell'Asia che attualmente sono roccaforti Android. Ciò consentirebbe ad Apple Inc. di iscrivere più clienti per i servizi, rendendo potenzialmente un iPhone di fascia bassa piuttosto redditizio per Apple a lungo termine […]

quando Apple introduce una versione 5G di iPhone SE, che potrebbe arrivare già all'inizio di marzo, l'azienda ha una grande opportunità per fare un cambiamento. Suggerisco ad Apple di continuare a vendere il vecchio iPhone SE a un nuovo prezzo più basso, ovvero $ 199. “

Ovviamente, non consigliamo di acquistare l'iPhone SE 2 più di quanto faremmo con un Apple Watch Series 3. Ma in entrambi i casi, se il tuo budget è di $ 200, sarà comunque sostanzialmente migliore dei dispositivi concorrenti. In Brasile, ad esempio, con $ 200 si acquista un Moto E7 Plus, completo di ricarica lenta e porta MicroUSB all'avanguardia del secolo scorso. Un iPhone SE anziano sarebbe un affare di gran lunga migliore.

Gurman riconosce che la società di Cupertino dovrebbe sacrificare il margine per farlo, ma sostiene che il vantaggio a lungo termine di portare più persone nell'ecosistema Apple giustificherebbe questo.

“Apple potrebbe creare più entrate per servizi a lungo termine e aggiungere persone al suo ecosistema. Quelle persone potrebbero quindi essere più disposte a provare AirPods, un Apple Watch o, in seguito, un iPhone di fascia alta”.

Sostituirebbe efficacemente il vecchio iPod Touch e alla fine consentirebbe ad Apple di ritirare una categoria di prodotti che era fondamentale per il successo dell'azienda, ma che ora è stata resa effettivamente obsoleta.

Ovviamente, la controargomentazione sarebbe che se non puoi permetterti un iPhone da $ 400, non puoi nemmeno permetterti AirPods o servizi in abbonamento. Ma questo è oggi. È certamente vero che una volta che le persone entrano nell'ecosistema Apple, pochissime lo lasciano, quindi se riesci a coinvolgere le persone in anticipo, il valore della vita di quell'investimento sarà probabilmente alto.

Posso vedere Apple fare questo? Forse. Sicuramente non nei mercati sviluppati, e probabilmente non ufficialmente, tramite gli Apple Store online o offline. Ma tranquillamente tramite rivenditori di terze parti nei paesi in via di sviluppo? Non impossibile, a mio avviso. Fateci sapere che ne pensate nei commenti.

