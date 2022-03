iPhone SE 2020: le scorte scarseggiano, ma è un bene

Le scorte di iPhone SE si stanno esaurendo; questo è un chiaro segnale del fatto che la prossima iterazione si avvicina al debutto ufficiale. Di fatto, proprio ieri abbiamo ricevuto gli inviti per il nuovo keynote della mela, all'interno del quale potremmo vedere i midrange con modem 5G, come l'SE 3 e l'iPad Air V.

L'iPhone SE 3 è quasi alle porte, con fughe di notizie e rumors che si sono accumulate negli ultimi due mesi. E mentre la sua presentazione si avvicina, un nuovo rapporto mostra che il modello del 2020 potrebbe già essere “sulla via del tramonto”.

Cosa sappiamo del nuovo iPhone SE?

Il device del 2020 sembra diventare sempre più difficile da ottenere e sembra che la mela abbia persino esaurito le scorte negli Apple Store offline.

I sondaggi sui negozi condotti nelle principali città degli Stati Uniti mostrano scorte ridotte e indisponibilità di alcune varianti del dispositivo. I principali negozi in Canada e famosi negozi del Regno Unito come John Lewis e Argos hanno segnalato una situazione simile. Inoltre, i tempi di attesa per le consegne in UK tramite il sito Web di Apple stanno ora superando le due settimane. Anche noi abbiamo difficoltà a trovarne uno a buon mercato su Amazon.

iMore afferma che una fonte proveniente da uno store al dettaglio di Apple nel Regno Unito ha confermato che i negozi stanno ricevendo molte meno unità di SE 2020 dall'inizio di febbraio. Questo fatto è limitato solo a questo dispositivo, il che significa che le scorte in diminuzione non sono correlate alla carenza di semiconduttori.

L'SE 3 5G dovrebbe avere un prezzo inferiore rispetto al suo predecessore e potrebbe riciclare ancora una volta lo stesso vecchio design proveniente dal melafonino del 2017. Queste informazioni provengono da un rapporto dell'analista John Donovan secondo cui il telefono potrebbe essere venduto a circa $ 300, che è $ 100 in meno rispetto all'attuale SE 2020. Inoltre, molto probabilmente, riceverà anche il supporto alle reti 5G grazie al presunto chip A15 Bionic di cui dovrebbe essere dotato.

