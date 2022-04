iPhone SE (2020): ha ancora senso acquistarlo?

A marzo Apple ha svelato il nuovo iPhone SE (2022): durante lo show Peek Performance infatti, la mela ha tolto i veli alla soluzione next-gen del suo device di fascia media. L’azienda ha aggiornato il processore, ha aumentato la RAM e la batteria, ha inserito il modem 5G… e basta. Tutto è rimasto identico, anche la scocca. I colori sono – bene o male – simili: non abbiamo più nero, bianco e Product (RED) ma abbiamo Midnight, Starlight e Product (RED) e il prezzo di listino parte da 529,00€. Allora perché comprare il vecchio modello SE (2020)? Bella domanda, ma in realtà ha già una risposta.

iPhone SE (2020): ecco perché dovete acquistarlo

Ci sono moltissime persone che preferiscono un iPhone 8, 7 perché non vogliono spendere troppi soldi ma necessitano comunque di un melafonino, un po’ per abitudine, un po’ perché hanno magari un intero ecosistema Apple. Capirete bene che per tutti quegli utenti che vogliono un iDevice, SE (2020) è la scelta vincente (con una cifra molto contenuta, magari ricondizionato). Quanto potrebbe costare infatti? Ve lo diciamo subito.

Sappiate che si porta a casa con soli 255,00€. Se fate un rapido calcolo, scoprirete che fra 529,00€ e 255,00€ ci passa un mondo di differenza. Ecco perché allora questo dispositivo diventa intrigante… e perché no, anche una scelta ecologica di tutto rispetto. Su Amazon c’è anche la consegna gratuita e immediata.

Ha un processore potente A13 (lo stesso di iPhone 11), un design ancora attuale (per ovvi motivi), una batteria che, con utilizzo medio, va bene, costa poco ed è sicuramente più intrigante di un vecchio 7 o 8. E in più ha l’ottimo Touch ID per lo sblocco mediante impronta digitale: sempre affidabile, anche con la mascherina sul volto.

A 255,00€ è perfetto. Provare per credere. Fateci sapere le vostre impressioni se lo acquisterete per voi o per un vostro parente/amico. Vi ricordiamo che potrete anche dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis.

