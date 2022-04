Apple: ci sono ancora problemi alla catena di approvvigionamento

Purtroppo sembrano esserci ancora grossi problemi alla catena di approvvigionamento di Apple e si scopre che la costruzione dei pannelli di iPhone subisce nuovi stop. Di fatto, i guai per la mela sembrano continuare senza sosta e i rallentamenti sono dovuti ad una serie di fattori: la carenza mondiale di semiconduttori, le sanzioni della guerra in Ucraina che hanno ripercussioni ovunque e i lockdown in Cina per i casi da CoVid-19.

Sappiamo che Apple aveva puntato il tutto per tutto sull’azienda cinese BOE per i display di iPhone 13. Si diceva che questa realtà sarebbe stata in grado di produrre oltre 40 milioni di pezzi, ma la carenza dei chipset ha fatto sì che la società rivedesse al ribasso le sue stime di vendita.

Apple: c’è crisi di display, a quanto pare

Ma cosa è successo? Facciamo un passo indietro. Questo è quanto ha scritto 9to5Mac in passato in merito:

La carenza globale di chip è stata creata da un mix di fattori. Questi includono l’aumento della domanda di tecnologia durante la pandemia, l’interruzione della produzione legata al COVID e una crescente domanda di chip da parte delle case automobilistiche; poiché le auto fanno affidamento su un numero crescente di unità a microprocessore. Il problema più grande non riguarda CPU e GPU, ma chip molto più banali come driver video e sistemi di gestione dell’alimentazione. Questi chip relativamente a bassa tecnologia sono utilizzati in un numero enorme di dispositivi, compresi quelli Apple. Il CEO di Apple, Tim Cook, ha rivelato che i vincoli di fornitura sono costati ad Apple 6 miliardi di dollari in ciascuno degli ultimi due trimestri.

Ora, il giornale coreano TheElec ha detto che la situazione per la compagnia cinese BOE è peggiorata a dismisura:

Ci si aspetta che BOE continui ad affrontare problemi di produzione con i pannelli OLED per iPhone a causa della continua carenza di chip. Il volume di produzione del produttore cinese di pannelli di visualizzazione per i pannelli è diminuito da febbraio a causa della carenza di circuiti integrati per driver di visualizzazione, come riportato in precedenza da TheElec. Anche il tasso di rendimento per i pannelli sembra essere un problema, affermano le fonti. Il problema di produzione di BOE dalla situazione dovrebbe continuare almeno fino a maggio, hanno aggiunto […] LX Semicon ha deciso di fornire prima a LG Display a causa della situazione”.

Come andrà a finire?