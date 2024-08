iPhone SE (2020): bastano meno di 170€ per farlo TUO

Oggi vogliamo parlarti di uno smartphone di Apple che, anche se è uscito da qualche anno, risulta essere un best buy senza compromessi adatto a tutti. Di fatto, iPhone SE (2020), nella sua iterazione con scocca nera, 64 GB di memoria interna, in versione ricondizionata (ma in condizioni eccellenti) costa soltanto 159,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese su Amazon. Non lasciartelo sfuggire e corri a prenderlo, anche perché avrai l’opportunità di ottenere un dispositivo della mela potente, affidabile e con il classico design compatto, a una frazione del costo di un nuovo device. Va benissimo per le app di messaggistica, per le call e videocall, per la gestione dei social, per la navigazione web e perfino per qualche giocare a qualche titolo da mobile.

iPhone SE (2020): ecco perché comprarlo

Non lasciarti ingannare dal prezzo contenuto; l’iPhone SE (2020) è equipaggiato con il chip A13 Bionic, lo stesso processore che alimenta l’iPhone 11 Pro. Questo significa che, anche a un prezzo ridotto, stai acquistando uno smartphone che offre prestazioni di altissimo livello. Il chipset in questione rende il dispositivo velocissimo in ogni attività, che si tratti di aprire app, navigare su internet, giocare, o scattare foto di qualità. Questa potenza ti garantisce una fluidità che pochi device nella fascia di prezzo sotto i 200€ possono vantare. Inoltre, il device è pronto a supportare le future versioni di iOS, garantendo così una longevità del gadget stesso per anni a venire. Con un display Retina HD da 4,7 pollici, il telefono offre una qualità visiva eccellente senza essere ingombrante. Il design classico, con il tasto Home e il Touch ID, è un richiamo nostalgico ai modelli precedenti di iPhone, ma con tutta la potenza e le funzionalità moderne. Non di meno presenta un’eccellente qualità fotografica grazie alla fotocamera posteriore da 12 MP. Dulcis in fundo, puoi registrare video in 4K.

Acquistare un iPhone SE (2020) ricondizionato su Amazon significa ottenere un prodotto che è stato accuratamente testato e riportato in condizioni quasi pari al nuovo. Non stai solo risparmiando denaro, ma stai anche contribuendo alla riduzione dei rifiuti elettronici, facendo una scelta più sostenibile per l’ambiente. A soli 159,99€, è difficile trovare un device che offra un rapporto qualità-prezzo migliore di questo.