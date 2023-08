iPhone SE (2020) a meno di 180€: CORRI a prenderlo, poche scorte disponibili

Se sei alla ricerca di un dispositivo di alta qualità, adatto alle tue esigenze digitali, ma con un budget limitato, iPhone SE (2020) di seconda generazione è il device che farà al caso tuo. Grazie all’offerta speciale su Amazon a soli 179,99€, il device ricondizionato (ma in condizioni eccellenti), con 64 GB di memoria interna, è un buon affare che non devi lasciarti sfuggire ma fai presto: potrebbero esserci poche scorte disponibili, o peggio, la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro.

iPhone SE (2020): perché acquistarlo?

Non lasciarti ingannare dalle dimensioni compatte dell’iPhone SE (2020). Questo dispositivo offre prestazioni eccezionali grazie al processore A13 Bionic, lo stesso utilizzato in iPhone 11 Pro e Pro Max. Il SoC ti permetterà di eseguire facilmente le app più esigenti e di goderti i giochi di ultima generazione con fluidità e senza intoppi. Non di meno, lo smartphone dotato di una fotocamera da 12 MP che ti consentirà di scattare foto e registrare video di alta qualità, catturando ogni momento prezioso con dettagli nitidi e colori vibranti. La funzione Smart HDR regola automaticamente l’esposizione per garantirti scatti perfetti anche in condizioni di luce avverse. Inoltre, con la modalità Ritratto, potrai ottenere uno sfondo sfocato che mette in risalto i soggetti dei tuoi scatti.

Sul pannello anteriore troviamo il Touch ID, un sensore di impronte digitali che ti consentirà di sbloccare il device in modo sicuro e veloce. Inoltre, grazie al sistema operativo iOS, riceverai costanti aggiornamenti di sicurezza e major update; di fatto, a settembre potrete installarci iOS 17 non appena sarà disponibile al download.

Dulcis il fundo, il gadget presenta il classico design di Apple, con linee pulite ed eleganti. Il corpo in vetro e alluminio conferisce una sensazione di solidità e qualità premium. Le dimensioni compatte lo rendono facile da usare con una sola mano, ma allo stesso tempo offre uno schermo Retina da 4,7 pollici per goderti i contenuti multimediali in alta definizione senza troppe rinunce.

È un terminale ricondizionato ma è in condizioni eccellenti; è assicurato da Amazon e gode di un anno di garanzia grazie al programma di Amazon Renewed; a soli 179,99€ non potete lasciarvelo sfuggire.

