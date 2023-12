iPhone SE (2016) e iPad Pro 12.9" (seconda generazione): ADESSO sono "VINTAGE"

In queste ore apprendiamo interessanti dettagli a tema Apple. Di fatto, il primo iPhone SE (quello del 2016, per intenderci) e iPad Pro 12.9″ di seconda generazione ora sono etichettati come “prodotti vintage” dall’azienda di Cupertino.

La compagnia ha aggiunto questi due dispositivi alla lista dei suoi terminali “vintage e obsoleti”; il melafonino ha debuttato nel marzo del 2016 con un design ereditato da quello di iPhone 5 e 5S ma con una nuova colorazione (Rose Gold) che fece impazzire tutti. L’iPad di punta invece, è il modello di seconda generazione che oramai non è più sul mercato da tantissimi anni; vantava lo schermo da 12,9″ LCD IPS Retina e aveva il Touch ID nel pulsante Home.

Ricordiamo che l’OEM di Cupertino considera “vintage” i terminali usciti fuori dal mercato da cinque anni ma meno di sette. A proposito, anche il primo Apple Watch Series 1 è stato classificato come tale pochi mesi or sono.

iPhone SE (2016) e iPad Pro da 12.9″ (2° generazione) vintage: cosa implica?

Intanto bisogna fare una distinzione: vintage è diverso da “obsoleto”; i due device entrati nella categoria “vintage” indicano che potrebbero non beneficiare più del supporto ufficiale dalla compagnia ma saranno soggetti alle disponibilità dei singoli negozi. Dopo sette anni invece, non saranno neanche riparati dalla società di Tim Cook visto che saranno, appunto, “obsoleti”.

Giusto per ricordarlo, il primo iPhone SE era un telefono “economico” con un form factor compatto (rispetto ai modelli da 4,7″ e 5,4″ che vi erano in commercio) che richiamava quello dell’iPhone 5S o dell’iPhone 5. Disponeva di un pannello da 4 pollici, di un processore Apple Bionic A9, di 2 GB di RAM e di una batteria da 1624 mAh.

Nelle notizie correlate vi segnaliamo che iPhone SE (2022) costa solo 579,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; è un terminale pazzesco, leggero, compatto ma potentissimo (ha lo stesso chipset di iPhone 14, per intenderci), anche se mantiene le solite caratteristiche dei melafonini degli anni passati (cornici ampie, Touch ID nel pulsante Home e schermo LCD da 4,7″).

