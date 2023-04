iPhone SE 2 ricondizionato in offerta a 175€ su Amazon, è un VERO AFFARE

Per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone ricondizionato con prezzo basso e condizioni eccellenti, in questo momento, c’è un‘ottima offerta Amazon da sfruttare per un acquisto davvero conveniente: iPhone SE 2, infatti, è disponibile al prezzo scontato di 175 euro nella variante da 64 GB mentre la versione da 128 GB viene proposta a 207 euro. In entrambi i casi si tratta di un modello “come nuovo” con possibilità di scelta tra più colorazioni. Chi acquisterà iPhone SE 2 ricondizionato potrà beneficiare della garanzia Amazon Renewed di 1 anno. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto:

iPhone SE 2 ricondizionato in offerta su Amazon ad un ottimo prezzo

iPhone SE 2 (o 2020) è uno smartphone completo e in grado di offrire ottime prestazioni in rapporto alla fascia di prezzo. Lo smartphone è dotato del processore Apple A13 Bionic e di un display da 4,7 pollici di diagonale.

Tra le specifiche troviamo una fotocamera posteriore da 12 Megapixel, una fotocamera anteriore da 7 Megapixel, un sensore di impronte digitali e il chip NFC. C’è anche il supporto eSIM oltre che la certificazione IP67. La scocca è in vetro con un frame in alluminio. Il sistema operativo è iOS 16.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare iPhone SE 2 ricondizionato al prezzo scontato di 175 euro per la versione da 64 GB. La variante da 128 GB, invece, è acquistabile al prezzo di 207 euro. Per entrambi i modelli ci sono condizioni “come nuovo”, la garanzia Amazon Renewed e la possibilità di scegliere tra più colorazioni. Ecco il link all’offerta proposta da Amazon per acquistare un nuovo iPhone in versione ricondizionata a prezzo ridotto.

