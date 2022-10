iPhone: qual è il modello dal miglior rapporto qualità-prezzo?

Quale sarà mai il miglior iPhone per rapporto qualità-prezzo? Possiamo essere onesti? Non c’è. Esatto, avete letto bene. Tutto dipende dalle proprie esigenze. Vi direi, così su due piedi, iPhone 12 Mini a 579,19€ ma in realtà noi vogliamo consigliarvi il modello precedente perché, non solo è più grande (ma rinuncia al form factor squadrato e allo schermo OLED), ma ha una batteria più generosa, che poi fa la differenza nel quotidiano. iPhone 11 a 519,00€ è un vero affare (anche perché è un prodotto nuovo e costa pochissimo per quello che offre).

Non vi spaventate: è un telefono del 2019 ma regge benissimo il confronto con quelli attuali. Esatto, anche perché supporta iOS 16 e sicuramente verrà aggiornato ancora per diverse generazioni. Scusate se è poco.

iPhone 11: una bomba di smartphone

Si porta a casa con poco meno di 520€. Inutile dirvi che a questo prezzo si può comprare iPhone SE (2022) ma è un altro prodotto che ha un target ben specifico. iPhone 11 è il telefono per tutti, come ci piace chiamarlo. È uno smartphone che sa sorprendervi. Ha due fotocamere (wide e ultrawide) che vanno bene per quasi tutti gli utilizzi. Diciamo “quasi” perché in realtà va bene per tutto, a meno che non siate dei content creator professionisti; a quel punto dovreste puntare su un modello di nuova generazione, ma pensiamo che questo lo sappiate già.

Lo schermo Retina da 6,1″ si vede bene in ogni contesto di illuminazione, è grande e pratico e le cornici sono contenute. Nel notch troviamo i sensori e il Face ID, semplicemente indispensabile per lo sblocco (e il blocco) del device.

Gira video in 4K e fa foto in HDR ricche di dettagli; insomma, lui è un vero Best Buy, come ci piace chiamarlo. Non fatevelo sfuggire e compratelo adesso prima che sia tardi e torni al suo prezzo di listino (539,00€).

