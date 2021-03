Si dice che Apple abbia in cantiere un telefono pieghevole pronto al debutto per il 2022. Oramai sembra essere un dato di fatto, anche perché sia Samsung che Huawei e Motorola hanno rilasciato un proprio modello di device foldable e diversi nuovi altri brand stanno per presentare le proprie soluzioni innovative. È pressoché impossibile che Apple ne rimanga fuori. In queste ore, il graphic designer Technizo, in collaborazione con il portale di LetsGoDigital, ha realizzato un concept phone davvero speciale, basato sulle informazioni raccolte finora e che siamo sicuri vi lascerà a bocca aperta Pronti a stupirvi?

iPhone pieghevole: sarebbe bellissimo se fosse così

Il concept design si basa sulla premessa che il dispositivo utilizzi un pannello di visualizzazione flessibile con uno schermo OLED. I rendering del prodotto riflettono le speculazioni secondo cui l’iPhone pieghevole manterrà il notch visto sui modelli precedenti.

Il concept design di Technizo mostra anche un sistema di fotocamere simile a quello dell’attuale iPhone 12 Pro, sebbene questa proiezione sia alquanto traballante poiché il dispositivo si trova ad almeno due anni dal suo potenziale lancio. Ergo, l’estetica del suddetto modulo potrebbe cambiare notevolmente.

Ovviamente, entro il 2022, ci saranno sistemi di telecamere più avanzati implementati all’interno dei nuovi iPhone. Il grafico ha rilasciato un video del concept design del prototipo di iPhone pieghevole, rivelando tutti i possibili angoli e lati del dispositivo.Pronti a stupirvi?

Il concept design dell’iPhone Flip suggerisce anche che lo smartphone verrà dotato di un piccolo schermo sul pannello posteriore sebbene non siano ancora disponibili informazioni sulle dimensioni della suddetta unità.

Considerando le dimensioni del modello secondario, dubitiamo che sia stato pensato per qualcosa di diverso dalla visualizzazione delle notifiche. Ci sono state voci circa probabili test svolti da Foxconn su un ipotetico melafonino simil-Galaxy Z Flip.

Gli smartphone pieghevoli sono molto promettenti e diversi OEM di telefonia stanno portando avanti ricerche attive in questo settore. Sono stati spuntati diversi brevetti e questi forniscono un indizio dell’intensità della corsa per superare le numerose sfide e inconvenienti inerenti alla produzione, in particolare legati alla produzione dei pannelli foldable.

Dal concept di Technizo segnaliamo l’estrema somiglianza con l’estetica del Samsung Galaxy Z Flip che è stato presentato nel 2019 e del telefono a conchiglia Motorola Razr.

Apple

Smartphone