iPhone pieghevole: e se avesse una cerniera (quasi) invisibile?

Secondo quanto si legge, Apple ha appena brevettato una cerniera sottile ma robusta che potrebbe essere relativa al famigerato futuro iPhone pieghevole.

L'iPhome pieghevole potrebbe avere una cerniera INNOVATIVA

Un altro brevetto Apple è appena emerso online. Questa volta, alla società è stato concesso un patent per un nuovo meccanismo a cerniera che potrebbe essere utilizzato su un MacBook o persino su un prossimo iPhone pieghevole.

Secondo un report di PatentlyApple, il brevetto era intitolato “Dispositivi elettronici con cerniere a frizione in fibra composita“. La descrizione rivela che il suddetto meccanismo include una cerniera composita in fibra che potrebbe essere formata da un materiale composito come la fibra di carbonio. In termini più semplici, significa che il gigante con sede a Cupertino sta cercando di costruire uno strato flessibile (potrebbe essere un display) alloggiato sopra il meccanismo della cerniera.

Inoltre, i materiali implicano che questo nuovo modulo potrebbe essere più sottile ma comunque abbastanza robusto. Dal momento che il marchio non fa riferimento a un particolare dispositivo, potrebbe anche essere utilizzato su un ipotetico MacBook, ma l'ipotesi più accreditata è che verrà utilizzato su un melafonino foldable.

Il brevetto aggiunge anche che un “dispositivo elettronico può avere una o più cerniere. Ad esempio, un dispositivo di piegatura può avere una prima porzione di alloggiamento che è accoppiata a una seconda porzione di alloggiamento mediante una cerniera a frizione. La cerniera ad attrito può includere strutture rinforzate con fibre come strutture composite in fibra di carbonio e altre strutture composite in fibra. L'uso di strutture composite in fibra può aiutare a ridurre l'ingombro della cerniera migliorando le prestazioni della cerniera.“

Al momento, non abbiamo notizie ufficiali riguardanti un iPhone pieghevole da parte dell'azienda stessa. Tuttavia, si ipotizza che verrà lanciato entro i prossimi due o tre anni. Restate connessi per ulteriori aggiornamenti in merito perché forniremo maggiori informazioni sull'argomento non appena saranno disponibili online.