iPhone pieghevole: potrebbe essere così? (RUMOR)

Apple dovrebbe realizzare nel prossimo futuro un iPhone pieghevole. Ora sono emerse nuove informazioni in merito al design dell'ipotetico foldable del colosso di Cupertino.

iPhone pieghevole: cosa sappiamo al momento?

Gli smartphone pieghevoli devono ancora farsi strada nel mercato odierno e devo diventare un prodotto mainstream; al momento, solo Samsung sta dettando legge, mentre gli esperimenti degli altri brand sono limitati a determinati settori e/o regioni.

Oggi, Apple è forse l'unico marchio che deve ancora rilasciare un concept o un vero smartphone pieghevole sul mercato. Samsung infatti è già alla terza generazione di pieghevoli Flip e Fold.

L'OEM di Cupertino ha depositato diversi patent che sono al confine con i telefoni pieghevoli, dimostrando che l'azienda sta lavorando per rilasciare il suo primo modello nei prossimi mesi/anni. I documenti emersi sul web suggeriscono che l'iPhone pieghevole sarà caratterizzato da un telaio scorrevole e da uno schermo flessibile.

La società di Tim Cook ha ora aggiornato uno dei brevetti di design precedentemente concessi dal titolo “Dispositivi elettronici con display espandibili scorrevoli“. L'aggiornamento include l'attenuazione di alcuni dettagli chiave, ma getta più luce su alcune altre parti. Il design generale dovrebbe però rimanere lo stesso.

In sintesi, il brevetto descrive un iPhone pieghevole che, una volta espanso, rivela uno schermo precedentemente nascosto. “Una parte di un display flessibile può essere conservata in una regione interna dell'alloggiamento quando l'alloggiamento è nello stato non espanso“, spiega Apple. “Nello stato non espanso, il display flessibile può avere una o più pieghe e può ripiegarsi su se stesso una o più volte“, ha aggiunto la descrizione del documento.

È possibile che la compagnia stia già lavorando ad un prototipo, ma non possiamo concludere che l'azienda utilizzerà il design scorrevole sul device finale.

Non siamo nemmeno sicuri di quando Apple rilascerà un iPhone pieghevole. Un precedente rapporto di Bloomberg aveva suggerito che il terminale in questione è ancora lontano 2-3 anni dal suo debutto. Staremo a vedere.