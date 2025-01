iPhone pieghevole: a che punto siamo? Per Apple potrebbe essere troppo tardi

Il tanto atteso iPhone pieghevole di Apple, un’innovazione su cui l’azienda di Cupertino pare stia lavorando da tempo, sembra ancora lontano dal debutto sul mercato.

Nonostante i report indichino lo sviluppo di prototipi per iPhone, iPad e persino Mac con schermi flessibili, i consumatori dovranno attendere ancora parecchio perché questa eventualità si concretizzi.

Quando arriverà l’iPhone pieghevole di Apple

Secondo numerosi analisti, tra cui Ming-Chi Kuo, il progetto dell’iPhone pieghevole sarebbe ancora in fase di pianificazione e, contrariamente alle prime previsioni che indicavano un possibile lancio nel 2025, è ora plausibile ritenere che il dispositivo non arriverà prima del 2026, o addirittura nel 2027.

Apple, che si dimostra sempre piuttosto ritrosa nell’adottare le nuove tecnologie, sta impiegando più tempo del previsto per introdurre i display pieghevoli sui suoi prodotti. Mentre Samsung ha già una solida esperienza con i modelli Galaxy Z Flip e Z Fold, altri concorrenti, soprattutto cinesi, stanno velocemente recuperando terreno con innovazioni sempre più audaci. La scelta di Apple nel voler procedere con cautela, tuttavia, potrebbe consentirle di lanciare un prodotto più maturo e raffinato, in linea con il suo standard.

Un altro tema riguarda l’iPhone 17 Air, un modello ultrasottile che, secondo alcune previsioni, potrebbe non ottenere il successo sperato, in particolare in Cina, a causa dell’assenza del supporto per le SIM fisiche: un elemento ancora molto richiesto nel mercato asiatico. Questa scelta, unita a possibili compromessi sui componenti ed al prezzo elevato, potrebbe non stimolare una grande ondata di nuovi acquisti e addirittura causare un calo delle spedizioni di iPhone nel 2025.

Infine, l’intelligenza artificiale di Apple, che tutti conosciamo come Apple Intelligence, non sta generando l’interesse sperato tra i consumatori: un sondaggio ha evidenziato come le nuove funzionalità AI non siano viste come un valido motivo per sostituire il proprio smartphone. Questa debolezza è accentuata dall’approccio di Apple, che predilige l’elaborazione in locale dei dati anziché su cloud. Riuscirà dunque l’iPhone pieghevole ad invertire questo trend negativo (se e quando arriverà)?