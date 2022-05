iPhone nuovo? Ecco 3 cose che devi fare ASSOLUTAMENTE

Vi hanno regalato un nuovo iPhone o avete acquistato da soli un melafonino next-gen e non sapete da dove iniziare? Nessun problema: in primo luogo, vi diciamo che Apple vi guida nel processo di configurazione passo dopo passo. Ciò che mi preme raccontarvi però è “cosa fare” con il vostro dispositivo una volta installate le app e configurato il tutto. Ci sono tre operazioni che, a mio avviso, sono da settare “prima di subito”.

iPhone: le cose da fare appena configurate il telefono

Quante volte vi siete domandati “come posso trasferire i contatti senza perderli”? Nulla di più semplice. Sul vostro vecchio telefono dovete selezionare nelle impostazioni della rubrica: “Salva in Gmail“. Così facendo, quando accederete al telefono con l’ID Apple e imposterete le vostre mail dalle preferenze di sistema (passaggio Impostazioni – Mail – Account), spuntando la dicitura “Contatti” nei settings del client Google, il sistema vi rimetterà a posto tutti i vostri numeri registrati, ordinati per nome e cognome, Vi suggerisco Gmail perché è universale, perché se invece passate da un vecchio iPhone ad uno nuovo e avete tutto su iCloud, non dovrete fare assolutamente nulla perché ci penserà Apple per voi.

La seconda cosa da fare è registrare le vostre carte compatibili con Apple Pay. Così facendo, potrete pagare contactless la spesa, il caffè al bar, la colazione – ma anche molto di più – direttamente dal telefono e senza aver bisogno di una carta fisica con voi. Io ho pagato un iMac in questo modo da un’Apple Store. Super comodo e super sicuro. Andate in Impostazioni, pigiate su Wallet e Apple Pay e fate “Aggiungi carta”. A seconda del vostro modello di iPhone (con Touch ID o con Face ID), consentite l’accesso se bloccato premendo due volte il tasto home o il pulsante di accensione (sui modelli dall’X in poi). Volendo, potete anche abilitare i pagamenti con un Mac connesso alla stessa rete se ne avete uno.

In terzo luogo, per scattare foto e video al meglio, vi suggeriamo di andare nelle impostazioni della fotocamera e scegliere il formato “Più compatibile”. Sarà anche meno più dettagliato, ma sarà appunto più compatibile con i software di montaggio e con tutti i computer. Personalmente giro in 4K a 25 fps e con il suono stereo. Spuntate la dicitura “scansione codici QR” (comoda per i menù digitali, io la uso sempre) e attivate la griglia che vi permetterà di inquadrare al meglio i vostri soggetti e di realizzare così foto e video sempre interessanti.

Questi sono alcuni dei miei consigli per sfruttare l’iPhone al meglio. Buon divertimento con il vostro nuovo device.

