Apple Music Classical arriva su iPhone: il meglio per gli amanti della musica classica

Apple annuncia oggi Apple Music Classical, applicazione standalone già anticipata dai tipster del settore dopo avere individuato qualche indizio nel codice della beta 2 di iOS 16.4, e realizzata con l’obiettivo di offrire agli utenti la migliore esperienza multimediale legata alla musica classica. Con il suo sistema di ricerca ottimizzato, riesce a trovare qualsiasi brano del genere dal catalogo Apple Music e a proporlo alla massima qualità audio disponibile.

Apple Music Classical arriva il 28 marzo su iOS

Questo servizio viene definito dalla società statunitense come “l’esperienza più completa per chi ama la musica classica”, curata direttamente dalla redazione con centinaia di playlist, migliaia di dischi in esclusiva, biografie dei compositori e guide per esplorare il genere.

Apple Music Classical verrà inoltre “potenziato” dalla collaborazione con massimi esperti del settore, autentici cultori della musica classica. Insomma, non sarà soltanto una piattaforma per l’ascolto di brani, ma anche per l’apprendimento di nuove nozioni relative al tema.

Per di più, naturalmente Apple garantisce la massima qualità audio (fino al formato Hi‑Res Lossless a 192 kHz/24 bit) e il supporto allo Spatial Audio. Infine, non mancheranno illustrazioni esclusive, tra cui una serie unica di ritratti digitali ad alta risoluzione di molti dei più grandi compositori.

Dettagli sulla disponibilità

Apple Music Classical arriverà il 28 marzo ed è già preordinabile nell’App Store (potete effettuare il download gratuito tramite la pagina dedicata), richiede un abbonamento Apple Music (Individuale, Studenti, Famiglia o Apple One) e risulterà disponibile a coloro che sono in possesso di iPhone con iOS 15.4 o versioni successive. Su Android arriverà “prossimamente”.