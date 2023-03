Tutti pazzi per iPhone: Apple domina il mercato della telefonia premium

Tutti pazzi per iPhone, come si suol dire. Da una ricerca appena condotta in rete dal portale di Counterpoint Research, scopriamo che i melafonini di Apple sono stati i gadget premium più venduti degli ultimi mesi, ma andiamo con ordine.

iPhone: il device di punta più venduto del 2022

Il 2022 è stato un anno un po’ particolare per l’economia globale; nello specifico, il mondo degli smartphone ha subito un drastico crollo che ha portato ad avere un calo delle vendite pari al 12%. L’unico settore che è cresciuto però, è stato quello dei terminali premium che ha visto un piccolo ma sostanziale upgrade delle spedizioni. Insomma, sembra che, nella crisi, i gadget di punta son stati quelli che hanno contribuito più di tutti all’economia tech internazionale. Intanto, se volete fare un buon affare e acquistare un iPhone a buon prezzo, vi consigliamo iPhone 14 Pro in super sconto a soli 1179,00€ su Amazon.

Stando a quanto rivelato da CounterPoint Research, ci sono stati moltissimi fattori che hanno portato alla crescita esponenziale nel mondo della telefonia di punta del 2022. Pensiamo infatti alla resilienza dei consumatori più “benestanti”, come si suol dire, che non sono stati colpiti più di tanto dalle conseguenze geopolitiche del mercato, dalla crisi e dall’aumento dei costi della vita.

Inoltre, è vero che sono aumentate le vendite di terminali costosi, ma è anche vero che sono diminuite quelle dei dispositivi entry level e di fascia media. Ora che gli smartphone diventano sempre più centrali nella vita delle persone, gli utenti sono disposti a spendere sempre di più per il proprio daily driver tech. Questo implica che i terminali facenti parte del settore “over 1000$” (come si suol dire) sono stati quelli con la crescita più alta nel panorama mondiale.

Inoltre, moltissime persone hanno aggiornato il loro dispositivo alla versione più esclusiva. Un esempio? Chi proveniva da vecchi iPhone, è passato direttamente ai modelli Pro e Pro Max della serie. Questo fattore prende il nome di “premiumizzazione”, in gergo. Il fenomeno è stato visibile sia in mercati fiorenti come il Nord America, ma anche nei paesi emergenti, con grande sorpresa.

Fra tutti i marchi, Apple è l’azienda che ha registrato un aumento pari al 6% grazie ai suoi smartphone premium. Se non ci fosse stata la carenza di iPhone 14 Pro e Pro Max pochi mesi or sono, la società avrebbe visto un aumento ancora più alto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.