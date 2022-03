iPhone non riceverà il Touch ID sotto lo schermo, pare

Secondo quanto si apprende, i futuri iPhone non godranno del famigerato Touch ID in-display a breve. Di fatto, questo leak toglie ogni dubbio in merito all'ipotesi di un melafonino dotato di questa feature.

Sappiamo tutti che Apple si sta preparando per lanciare la line-up iPhone 14; con questa gamma di prodotti, l'OEM di Cupertino introdurrà grandi cambiamenti estetici e nelle funzionalità stesse dei terminali.

iPhone 14: nel futuro solo Face ID?

Mancano diversi mesi al debutto di iPhone 14, ma le indiscrezioni su questa serie stanno spuntando online giorno dopo giorno. Oggi si apprende che questi flagship non presenteranno il sensore Touch ID sotto il display.

Solo di recente abbiamo letto che l'azienda stava lavorando ad una soluzione per lo sblocco biometrico simile e questo ci ha portato a pensare che i device avrebbero ottenuto, oltre al Face ID, anche il Touch ID.

Ming-Chi Kuo, un analista della mela, ha suggerito, pochi mesi or sono, che la società potrebbe rilasciare un iDevice con fingerprint sotto il pannello nel corso del prossimo anno, ma sembra che le cose non andranno in questo verso. Praticamente si apprende che iPhone 15 e iPhone 16 avranno solo il Face ID come unica opzione per sbloccare il dispositivo stesso.

Arriviamo ora ai modelli della line-up 2022: mentre le versioni basiche presenteranno un design simile a quello attuale (non ci sarà il Mini ma ci sarà un inedito Max), iPhone 14 Pro e 14 Pro Max non godranno della tacca. Al suo posto, ci sarà un foro per la selfiecam e una pillola contenente diversi sensori. Posteriormente poi, troveremo una lente da 48 Megapixel al posto di una principale da 12 Mega.

Come detto, ci saranno sempre quattro modelli ma a causa delle pessime prestazioni di vendita della gamma Mini del 2020 e del 2021, l'azienda sacrificherà questo prodotto in favore di un'esclusiva variante Max.