Un recente post pubblicato sul forum di supporto di Apple afferma che esporre gli iPhone a vibrazioni ripetute nel tempo, in particolare quelle generate dai motori delle moto, potrebbe compromettere il modulo della fotocamera. Pertanto, l'azienda sconsiglia di tenere con sé i melafonini in tali circostanze, poiché le vibrazioni possono essere trasmesse anche per mezzo del manubrio e del telaio del veicolo.

Di seguito, le precisazioni della società di Cupertino:

Spostando accidentalmente la fotocamera quando scatti una foto, l'immagine risultante potrebbe essere sfocata. Per evitare ciò, alcuni modelli di iPhone dispongono della stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS). L'OIS ti consente di scattare foto nitide anche in seguito a bruschi spostamenti. Con l'OIS, il giroscopio rileva che la telecamera si è mossa. Per ridurre il movimento dell'immagine e la conseguente sfocatura, l'obiettivo si sposta in base all'angolo del giroscopio.

Inoltre, alcuni modelli di iPhone sono dotati di messa a fuoco automatica (AF) a ciclo chiuso. L'AF a ciclo chiuso resiste agli effetti della gravità e delle vibrazioni per preservare la messa a fuoco nitida in foto, video e panorami. Con l'AF a ciclo chiuso, i sensori magnetici integrati misurano gli effetti di gravità e vibrazione e determinano la posizione dell'obiettivo in modo che il movimento di compensazione possa essere impostato con precisione.

I sistemi OIS e AF a ciclo chiuso di iPhone sono progettati per durare nel tempo. Tuttavia, come nel caso di molti dispositivi elettronici di consumo che includono sistemi di questo tipo, l'esposizione diretta e prolungata a vibrazioni periodiche entro determinati intervalli di tempo può compromettere le prestazioni di questi sistemi e portare ad una riduzione della qualità dell'immagine per foto e video. Si sconsiglia di esporre il proprio iPhone a vibrazioni ripetute e di forte entità.