iPhone: il mistero delle voci fantasma preoccupa gli utenti di Reddit

Negli ultimi giorni, alcuni possessori di iPhone hanno segnalato esperienze alquanto grottesche, dovute a misteriose voci udibili dai loro dispositivi.

La discussione, che ha preso piede su piattaforme social come Reddit, ha portato molti ad interrogarsi circa le possibili cause di questi strani fenomeni che coinvolgono gli iPhone, alimentando preoccupazioni per la privacy e teorie speculative.

Gli iPhone “parlano da soli”: cosa sta succedendo?

Tutto è iniziato quando un utente, u/OkStrawberry26, ha raccontato un episodio avvenuto mentre lavorava in giardino. Dal suo iPhone 15, senza alcuna app o chiamata attiva, era possibile ascoltare la voce di un uomo che sembrava stesse parlando di un incidente d’auto. Pochi giorni dopo, lo stesso dispositivo ha riprodotto urla e bestemmie, lasciando l’utente in questione a dir poco esterrefatto.

Un’altra testimonianza, condivisa da u/ready-eddy, racconta di una voce percepita durante una semplice navigazione online su Reddit. Anche in questo caso, non vi erano processi in corso sull’iPhone che potessero giustificare il fenomeno. Simili esperienze hanno sollevato ipotesi contrastanti: secondo alcuni, potrebbe trattarsi di un glitch di iOS, magari legato agli aggiornamenti recenti, altri immaginano interferenze causate da dispositivi nelle vicinanze, ma si è parlato anche di possibili illusioni acustiche legate a fattori ambientali.

Le teorie più tecniche puntano il dito contro potenziali conflitti tra dispositivi che condividono la stessa rete o malfunzionamenti di applicazioni. Il dibattito si estende anche alla privacy: sebbene non ci siano prove concrete di violazioni, l’assenza di risposte ufficiali da parte di Apple non fa stare tranquilli. Episodi simili, in passato, hanno già evidenziato come i test sui nuovi software dell’azienda risultino talvolta insufficienti, sollevando interrogativi circa il migliore equilibrio tra innovazione tecnologica per iPhone e tutela degli utenti.