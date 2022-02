iPhone: gli utenti amano le incredibili velocità del 5G

Gli utenti di iPhone traggono vantaggio dalle incredibili velocità ottenute dalla rete dati 5G; ecco cosa afferma il nuovo rapporto che descrive in dettaglio un aumento diffuso del nuovo standard per la connettività online.

iPhone: il 5G sta portando grossi benefici a tutti

Con la diffusione del 5G in tutto il mondo, sempre più persone hanno accesso a connessioni cellulari più veloci e a bassa latenza, inclusi gli utenti di iPhone 12 e iPhone 13 che beneficiano della nuova tecnologia. Come riportato da OpenSignal, la velocità media è aumentata “quasi ovunque” dal lancio del 5G.

La società di analisi mobile ha rivelato i risultati di uno studio di ricerca che misura gli impatti globali della rete 5G. Non sorprende che il rapporto mostri che le velocità di download sono quasi raddoppiate nei mercati in cui è disponibile l'ultima generazione di rete dati mobile.

Ad esempio, la velocità media di download è passata da 22,6 a 48,7 Mbps in Germania, mentre gli utenti in Arabia Saudita hanno registrato un aumento medio da 13,6 a 31,1 Mbps. Allo stesso tempo, la Corea del Sud ha infranto per la prima volta la barriera di velocità media dei 100 Mbps nei dati cellulari, passando da 52,4 Mbps nel 2019 a 129,7 Mbps nel 2021.

I primi mercati hanno iniziato a lanciare il 5G nel secondo e terzo trimestre del 2019. Inizialmente, è arrivato in Corea del Sud e negli Stati Uniti, ma rapidamente, questo standard è arrivato in altri mercati tra cui Regno Unito, Germania, Svizzera e Australia. Nel corso degli ultimi tre anni, abbiamo assistito a importanti impatti sull'esperienza complessiva della rete mobile degli utenti. La velocità media di download in numerosi mercati è aumentata.

OpenSignal osserva che i forti investimenti nel settore hanno messo la Corea del Sud in cima alla lista di Games Experience, che classifica i posti migliori per giocare ai giochi online in base alla velocità di Internet. La ricerca rivela anche che tutti i primi 20 mercati globali di Games Experience ora offrono l'accesso al 5G.

Questo standard ha anche aiutato gli operatori a ridurre la congestione della rete durante i periodi di traffico elevato, il che provoca un notevole calo della velocità media di download.

Quali sono le prospettive future?

Sebbene il 5G sia stato lanciato ufficialmente nel 2019, c'è ancora molta strada da fare prima che la rete diventi ampiamente disponibile nella maggior parte dei paesi. Allo stesso tempo, opera in più spettri wireless e OpenSignal prevede che ci saranno ancora grossi miglioramenti nel prossimo futuro.