iPhone diventa un walkie-talkie con Microsoft Teams

Microsoft Teams ora può trasformare il vostro iPhone in un walkie-talkie; sì, avete letto bene. Vediamo come funziona questa innovativa funzionalità.

Microsoft Teams trasforma l'iPhone: ecco come

Due anni fa, il colosso di Redmond ha annunciato una nuova funzionalità walkie-talkie per Microsoft Teams. Ora, l'azienda sta finalmente rendendo disponibile la funzione a tutti coloro che utilizzano il software, inclusi gli utenti utilizzatori di dispositivi iOS. Di seguito sono riportati tutti i dettagli sul funzionamento.

Come annunciato in un post sul blog, questa nuova funzione “Walkie Talkie” è disponibile per un'ampia gamma di device. Microsoft scrive in un post sul suo blog:

Dato che la prima linea deve affrontare continui vincoli dovuti alla carenza di manodopera e alle interruzioni della catena di approvvigionamento, desidera una tecnologia che faccia risparmiare tempo, li aiuti a comunicare in modo più fluido e massimizzi la loro efficienza quando completano le attività ripetitive.

Con questa funzione Walkie Talkie, come potrete ben immaginare, sarete in grado di raggiungere qualsiasi contatto che desiderate tenendo premuto un pulsante per parlare. Microsoft Teams sicuramente non è il primo software ad aggiungere una funzionalità del genere.

Ad esempio, gli utenti di Apple Watch hanno questa funzione sin da watchOS 5. Bisogna solo aprire l'app, connettersi con un amico e iniziare a parlare. Nonostante questa funzione fosse molto attesa, nel corso degli anni le persone tendono ad utilizzarla sempre meno.

Sebbene Microsoft Team punti questa nuova funzionalità per i lavoratori in prima linea, può anche essere utile anche nel vostro quotidiano. Slack, d'altra parte, scommette in un approccio diverso con la sua funzione Huddle. In una conversazione, si può iniziare a chattare con un collega su un'attività, raccontargli una barzelletta o semplicemente portare a termine il lavoro.

Microsoft Teams ha inoltre annunciato oggi la disponibilità generale del connettore Reflexis Shifts per Teams, anche per i lavoratori in prima linea:

Una soluzione gestita da Zebra, questo nuovo connettore estende il valore di Reflexis Workforce Scheduler (RWS) per creare una sincronizzazione continua e in tempo reale per la visualizzazione dei turni, l'assegnazione dei turni, la gestione delle richieste di turno e altro ancora, da Teams su qualsiasi dispositivo .

Ovviamente vi suggeriamo di aggiornare Microsoft Teams sul vostro iDevice per iniziare a utilizzare queste nuove funzionalità. Cosa ne pensate?