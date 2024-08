iPhone da 99€: SVUOTATUTTO eBay sui ricondizionati certificati e garantiti

Un iPhone ricondizionato è un’ottima scelta per una serie di motivi. Innanzitutto, il più ovvio: puoi risparmiare denaro rispetto all’acquisto di quello nuovo. Non è solo questo però, ci possono essere diverse ragioni per optare per un prodotto di seconda mano, purché testato, perfettamente funzionante e con una garanzia di 12 mesi a corredo.

Con le promozioni eBay del momento, puoi prendere il tuo melafonino a partire da 99€ circa soltanto, direttamente da venditori professionali. Abbiamo selezionato per te le più interessanti occasioni del momento tra le quali scegliere il tuo nuovo smartphone ricondizionato.

iPhone ricondizionati: le migliori promozioni bei del momento

Modelli per tutte le esigenze e per tutte le tasche. Non si tratta di semplici smartphone di seconda mano. Quelli che vedrai di seguito sono dispositivi che, prima di essere proposti nuovamente in commercio, vengono testati e analizzati. Inoltre, come anticipato, godono di una garanzia di ben 12 mesi. Dai un’occhiata e scegli adesso il tuo prodotto preferito.

iPhone 8 64GB, ricondizionato di grado “B” con 12 mesi di garanzia. In promozione, puoi prenderlo a 99,75€: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applica il codice ” AGOSTO24 “.

iPhone 11 128GB, ricondizionato di grado “eccellente” con accessori inclusi e garanzia di 12 mesi. Prendilo a 279,99€.

iPhone 12 64GB, ricondizionato in condizioni “molto buone” e con 12 mesi di garanzia. In promozione, puoi ordinarlo a 292,33€: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice ” AGOSTO24 “.

iPhone 12 Pro 128GB, ricondizionato in condizioni “buone” con 12 mesi di garanzia. In promozione, puoi prenderlo a 369,99€.

iPhone 13 256GB, ricondizionato in condizioni “eccellenti” con 12 mesi di garanzia. In sconto, hai la possibilità di accaparrartelo a 461,78€: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice sconto ” AGOSTO24 “.

iPhone 14 Pro 256GB, condizioni “buone” e 12 mesi di garanzia. In promozione, puoi portarlo a casa a 762,62€: mettilo nel carrello e – prima di completare l’ordine – applica il codice ” AGOSTO24 “.

Insomma, con queste promozioni eBay a tempo limitato è quasi un peccato spendere denaro in più e non optare per un iPhone ricondizionato, perfettamente funzionante e con garanzia di 12 mesi. Scegli il tuo modello preferito dalla nostra selezione e completa rapidamente l’ordine, prima che le offerte finiscano.