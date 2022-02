iPhone: c'è carenza di display OLED, a quanto pare

Il fornitore cinese di Apple BOE deve affrontare grossi problemi di produzione per i suoi display per iPhone a causa della carenza di chip che continua a fare ingenti danni nel mercato tecnologico.

iPhone: BOE è in crisi, ci sono pochi display

Il fornitore BOE sta riscontrando problemi nella produzione dei pannelli OLED utilizzati negli iPhone a causa della continua carenza di chip a livello globale, riferisce The Elec. La carenza avrà un impatto sulla produzione “questo mese e il prossimo“, secondo le fonti interne del sito.

Ricordiamo che BOE ottiene i suoi circuiti integrati per i driver video per i pannelli di visualizzazione iPhone di Apple da LX Semicon, ma la produzione di LX Semicon non sta raggiungendo l'obiettivo prefissato. A causa della mancanza di capacità di produzione da parte delle fonderie, LX Semicon sembra fornire circuiti integrati per driver video a LG Display prima di BOE.

Di conseguenza, BOE dovrebbe ridurre il volume di produzione di pannelli OLED da tre milioni di unità a due milioni di unità il prossimo mese. Secondo quanto riferito, Apple ha ordinato fino a 10 milioni di unità di pannelli OLED dall'azienda cinese per la prima metà del 2022 e non è chiaro se tale carenza avrà un impatto sulle prossime forniture di ‌iPhone‌.

I modelli iPhone 13 e 13 Pro sono stati davvero introvabili dopo il loro debutto avvenuto lo scorso settembre, ma al momento entrambi i dispositivi sono in stock e disponibili per la consegna il giorno successivo nella maggior parte dei mercati.

