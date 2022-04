iPhone: caricatore e cavo Lightning a meno di 15€ su Amazon

Ammettiamolo: ci siamo rimasti tutti un po’ male quando abbiamo visto che Apple eliminava dalle confezioni dei suoi dispositivi il caricatore. Non tanto le cuffiette con attacco Lightning, per quelle non c’è stata una grande critica, ma per l’assenza del charger, si sono mobilitati in tanti. Molti utenti hanno ritenuta poco corretta la mossa dell’azienda, soprattutto perché i telefoni non costano di certo poco.

Per fortuna, la compagnia ha lasciato in confezione il cavo Lightning (che termina con attacco USB C); questo ha portato però ad avere un altro problema: comprare un charger con attacco C e non con la classica USB 3.1 a cui siamo abituati. Bene, morale della favola, alla spesa del device, bisognava (e bisogna) aggiungere l’accessorio per la ricarica. Noi però abbiamo scovato un’offerta intrigante su Amazon che vi farà risparmiare tanti bei soldini. Parliamo di un kit composto da cavo (certificato MFi) identico a quello di Apple (lungo 1,8 metri) e da un caricabatterie con presa da muro e porta USB C. Il tutto a soli 14,99€.

Il kit per iPhone di cui avete bisogno

Vi confesso che io stesso ne ho comprato uno, sebbene sia pieno di cavi Lightning (è una mia fissa e inoltre ho paura di restare con il telefono a secco). Questo caricabatterie l’ho inserito nella mia ciabatta multipresa vicino alla scrivania e ho creato una stazione di ricarica con i fiocchi.

Ad ogni modo, se pensate che solo il caricatore Apple costa più di 20€, questo duo è davvero interessante. 14,99€ è il costo di una pizza, un coperto e una bevanda in moltissime città e, se possedete un melafonino, il kit in questione è un acquisto (quasi) obbligato.

Insomma, fidatevi di un Apple-fan come me. Se avete comprato un nuovo iPhone (magari anche ricondizionato), regalatevi questo kit. Vi servirà e non dovrete impazzire ogni volta per una semplice operazione come la ricarica del vostro gioiellino.

In più, tutto è certificato MFi, pertanto il telefono, l’iPad o le cuffiette AirPods riconosceranno le periferiche. Dulcis in fundo, il caricatore gode della Power Delivery 3.0 da 20W che vi farà caricare il dispositivo da 0 a 100 in pochissimo. Solo 14,99€ per questo fantastico set: imperdibile, a mio avviso.