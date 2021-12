iPhone 6 Plus: Apple si prepara a salutarlo per sempre

La ruota del tempo non può essere fermata nemmeno da Apple, nemmeno per un dispositivo estremamente popolare e ben riuscito come l'iPhone 6 Plus che diventerà vintage a partire dalla fine di quest'anno. Come capita per i telefoni con la mela sul retro, a distanza di 5 anni dalla fine della commercializzazione dell'iPhone 6 Plus, il colosso di Cupertino lo renderà ufficialmente vintage a partire da 31 dicembre di quest'anno.

iPhone 6 Plus sarà vintage da fine dicembre

“Un prodotto è considerato vintage quando Apple ne ha interrotto la distribuzione per la vendita da più di 5 e meno di 7 anni“, indica la nota ufficiale della compagnia sulla pagina relativa ai dispositivi vintage e obsoleti. Nella pratica, significa che gli Apple Store e i centri di riparazione certificati continueranno a garantire le riparazioni degli iPhone 6 Plus per un numero massimo di 7 anni e solo in base alla disponibilità dei componenti.

Chi di voi possiede ancora un iPhone 6 Plus dovrà un attimo valutare se è il caso di guardarsi attorno alla ricerca di un degno sostituto; oppure, i più volenterosi, potranno sfruttare l'occasione per accedere al programma Self Service Repair di Apple per imparare a sostituire i componenti del proprio iPhone contando sulle proprie forze.

Benché oggi l'iPhone 6 Plus appaia lontano anni luce dallo stile e dal design degli iPhone 13, non dobbiamo dimenticarci che assieme al modello iPhone 6 rappresentano gli iPhone più popolari che l'azienda abbia mai venduto; il motivo? L'introduzione di un pannello più grande.

