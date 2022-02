Apple realizzerà un display economico: ecco cosa sappiamo

Apple non ha offerto un display conveniente da quando il display Thunderbolt da 27 pollici è stato interrotto nel 2016, ma pare che le cose siano destinate a cambiare in un futuro non troppo lontano.

Apple Pro Display low-cost? Forse sì

Al momento, l'OEM di Cupertino vende solo il Pro Display XDR da circa 6000€, ma le voci suggeriscono che nuovi display standalone siano in lavorazione. Non sappiamo molto in questo momento, ma tutto ciò che abbiamo sentito finora lo abbiamo raccolto di seguito.

Secondo Mark Gurman di Bloomberg, che spesso fornisce informazioni accurate sui piani della mela, pare che sia in lavorazione un successore del Thunderbolt Display, che sarà venduto come monitor orientato al consumatore low-cost. Il display non sarà caro come il Pro Display XDR e, di conseguenza, presenterà una luminosità e un rapporto di contrasto ridotti in confronto.

È possibile che la compagnia stia pianificando di rilasciare lo schermo in due dimensioni, forse 24 pollici e 27 pollici. LG starebbe lavorando su nuovi pannelli standalone che potrebbero essere prodotti per Apple. I modelli da 24 e 27 pollici potrebbero essere nuove opzioni a basso costo, mentre il modello da 32 pollici potrebbe essere un erede del Pro Display XDR attuale. Questo potrebbe continuare a offrire una risoluzione di 6K.

Una fonte di 9to5Mac ha suggerito che l'OEM di Tim Cook sta lavorando ad un display esterno che includerà un chip della serie A, offrendo core GPU che potrebbero aiutare a potenziare attività grafiche intensive. Il successore del Pro Display dovrebbe avere questo SoC all'interno. Il prezzo di questo prodotto dovrebbe essere di circa 6000€, mentre le varianti economiche potrebbero avere prezzi dai 999€.