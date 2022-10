iPhone 5C: adesso Apple lo ha segnato come "obsoleto"

Curiosamente, Apple ha dichiarato che marcherà il caro e vecchio “iPhone 5C” come “obsoleto” a partire dal mese di novembre. Il dispositivo infatti, è stato lanciato tantissimi anni fa (10) e non è più in vendita da moltissimo tempo. Ve lo ricordate? Fu definito “il primo melafonino low-cost” anche se, per noi, era davvero speciale.

In una nota avvistata dagli esperti di MacRumors, scopriamo che la mela ha contrassegnato il nuovo iPhone 5C come un prodotto vintage due anni or sono, precisamente nell’ottobre 2020, in piena pandemia da CoVid-19. Questo implica che la compagnia e i suoi fornitori, da quel momento, potevano solo offrire riparazioni a patto di avere pezzi disponibili. Ora scopriamo che dal 1° novembre invece, questo telefono diverrà “obsoleto”. In poche parole, non sarà più possibile ripararlo, accedere ai suoi servizi e i tecnici della mela non potranno far nulla più per questo piccolo gioiellino in pensione. All’interno della stessa nota, la compagnia di Cupertino ha detto che avrebbe dichiarato “obsoleto” anche l’iPad Mini 3 con modulo WiFi o con modem LTE al seguito nel corso del medesimo giorno.

iPhone 5C: una breve storia

Se ricordate, il simpaticissimo ‘iPhone‌ 5c fu un prodotto unico nel suo genere. Arrivò nel 2013 insieme ai potenti iPhone 5S. Fu il primo telefono della compagnia ad essere presentato in tante colorazioni vibranti e colorate (un trend che oggi abbiamo con i modelli XR, 11, 12, 13, 14). Infatti, il dispositivo venne presentato in blu, verde, rosa, giallo e bianco ed era fatto interamente in policarbonato. Costava molto meno degli altri modelli, anche se non si poteva definire “economico”. In America però, costava solo 99 dollari con un contratto di due anni.

