iPhone 17 Pro Max avrà un teleobiettivo da 48 Megapixel (RUMOR)

Stando a quanto si apprende in rete in questi giorni, sembra che iPhone 17 Pro Max disporrà di un teleobiettivo da ben 48 megapixel. Questa lente dovrebbe consentire di avere performance strepitose anche con le immagini o i video con focali lunghe. A dirlo ci ha pensato il noto insider e analista Jeff Pu.

iPhone 17 Pro Max: cosa sappiamo ad oggi?

In una nota condivisa con la compagnia di investimenti Haitong International Securities che ha sede a Hong Kong, l’analista Jeff Pu afferma che nel futuro iPhone 17 Pro Max (il flagship del 2025 di Apple) ci sarà un teleobiettivo aggiornato da 48 megapixel che sarà ottimizzato per l’utilizzo con il visore Vision Pro, l’headset della mela in arrivo nel 2024 sugli scaffali internazionali.

Ad oggi, gli iPhone 15 Pro e Pro Max hanno solo il sensore principale da 48 megapixel, mentre gli altri due obiettivi sono ancora da 12 Mpx. Con iOS 17.2 questi device possono registrare video spaziali con profondità 3D pensati per la riproduzione su Vision pPro.

Pu ha anche ribadito che iPhone 16 Pro e 16 Pro Max, i top in arrivo a fine 2024, avranno una lente ultrawide da 48 Megapixel aggiornata. In poche parole, il 17 Pro Max sarà l’unico ad avere un sistema di ottiche posteriori tutto composto da obiettivi di ultima generazione super risoluti. Visto che mancano ancora parecchi mesi, vi invitiamo a prendere tutto con “un pizzico di sale”.

