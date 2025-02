iPhone 16e ufficiale: quanto costa, quando si può ordinare e pagamenti a rate

Apple ha appena annunciato al mondo il nuovissimo iPhone 16e. Nato come dispositivo di fascia media, il nuovo smartphone della mela morsicata ha poco da invidiare a modelli più blasonati. A parte tutti i dettagli relativi al device, il più grande interrogativo quando vengono lanciati questi prodotti è sempre lo stesso: quanto costa?

In effetti, quando si affianca il brand Apple a dispositivi che dovrebbero essere tendenzialmente medio di gamma, non c’è da aspettarsi prezzi troppo bassi. Il nuovo melafonino avrà un prezzo base di 729€, che varierà al rialzo sulla base del taglio di memoria scelto. Ovviamente, sarà possibile acquistarlo anche a rate in diversi modi.

iPhone 16e: quando si potrà ordinare e dove

Il nuovo piccolo di casa Apple, effettivamente tanto piccolo non è! A prescindere dalle dimensioni, che risultano compatte grazie a un display OLED da 6,1″, si tratta di un piccolo grande concentrato di tecnologia, come rimarcato dalle sue ottime caratteristiche tecniche.

A differenza di quanto ci si aspetterebbe da modelli medio di gamma, questo gioiellino è equipaggiato con un ottimo processore (lo stesso di iPhone 16), non manca di supportare il Face ID per lo sblocco del device tramite il riconoscimento facciale avanzato e soprattutto è progettato per supportare al meglio Apple Intelligence. Quest’ultima caratteristica non è da sottovalutare, considerando che gli altri modelli di iPhone compatibili con l’ AI di Apple sono esclusivamente quelli a partire dal 15 Pro in poi.

Come anticipato, non si tratterà certo dello smartphone pronto a piazzarsi fra i più economici del mercato. Infatti, nonostante la fascia media di appartenenza, il prezzo di partenza supera i 700€. Disponibile nei colori bianco e nero, di seguito i prezzi in dettaglio, ordinati per taglio di memoria:

128GB a 729€;

256GB a 859€;

512GB a 1109€.

Come anticipato in apertura, sarà possibile effettuare l’acquisto anche tramite pagamenti a rate. Per il momento, l’unica informazione certa che abbiamo in merito è relativa ai piani offerti sullo store ufficiale di Apple. I clienti potranno procedere all’acquisto sfruttando un piano di rateizzazione offerto da Findomestic a tasso zero. Le rate saranno in totale 24 e si partirà da 30,37€ per il modello base.

I nuovi smartphone saranno disponibili in preordine sullo store ufficiale, e con ogni probabilità su gli altri store autorizzati, a partire dal prossimo 21 febbraio. La disponibilità in vendita, e di conseguenza le prime spedizioni, partiranno dal 28 dello stesso mese.