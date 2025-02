iPhone 16e UFFICIALE: prezzo, data di uscita e dettagli

Dopo settimane di indiscrezioni, Apple ha presentato ufficialmente iPhone 16e. Lo smartphone non è altro che il nuovo modello entry level della compagnia di Cupertino, anche se il prezzo è abbastanza importante per la fascia di riferimento, e che di fatto funziona come successore dell’iPhone SE basato su iPhone 14. Si presenta con connettività USB-C e funzionalità Face ID e dice addio al pulsante Home.

iPhone 16e: tutto quello che c’è da sapere

iPhone 16e elimina infatti l’interfaccia Touch ID della serie che ha ereditato e si presenta con un notch abilitato per Face ID, con prestazioni mosse dal processore Apple A18 e il supporto per Apple Intelligence garantito.

Il display OLED da 6.1 pollici ha circa le stesse dimensioni della famiglia standard, smentendo così l’ipotesi di un telefono ancora più piccolo rispetto la line-up madre. È presente anche il tasto Azione personalizzabile, che avevamo già visto su iPhone 15, mentre non è stato installato il pulsante per il Controllo Fotocamera, che he debuttato proprio con il 16.

Naturalmente, anche in questo caso è prevista la porta USB-C per rispettare le normative della comunità europea mentre il processore, come detto, è il chipset A18, lo stesso montato su iPhone 16 e che lo rende potente abbastanza da supportare l’intelligenza artificiale di Apple Intelligence superando in questo senso “persino” iPhone 15 base.

La base di partenza per lo spazio di archiviazione è di 128GB, mentre la fotocamera posteriore da 48 megapixel non è accompagnata da sensori aggiuntivi, un significativo downgrade rispetto i modelli principali. Supporta la ricarica wireless ed ha una classificazione IP resistente all’acqua.

Infine, è anche il primo smartphone Apple a includere un modem sviluppato dalla stessa compagnia. Per quanto riguarda prezzo e data di lancio, iPhone 16e sarà disponibile nei colori bianco e nero, con taglie da 128GB, 256GB e 512GB, a partire da 729 euro. I preordini partiranno venerdì 21 febbraio, con lancio fissato per venerdì 28 febbraio.