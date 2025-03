iPhone 16e sta riscontrando un inaspettato problema con il Bluetooth

Il nuovo iPhone 16e, smartphone recentemente ufficializzato di Apple, sta facendo molto parlare di sé, nel bene e nel male.

Nonostante sia il primo iPhone ad integrare il modem C1 sviluppato da Apple, gli utenti stanno riscontrando problemi legati alla connessione Bluetooth, soprattutto dopo aver collegato più dispositivi in contemporanea.

Strane anomalie per le connessioni Bluetooth simultanee su iPhone 16e

In base a quanto riportato da Macrumors nelle ultime ore, diversi utenti sul forum di supporto di Apple, così come su Reddit e su X, hanno segnalato interruzioni improvvise durante la riproduzione di un flusso audio via Bluetooth, specialmente quando il telefono è connesso a due o più accessori.

Il problema sembra verificarsi proprio quando molteplici dispositivi Bluetooth cercano di comunicare simultaneamente con l’iPhone 16e, causando un’interferenza che si manifesta principalmente con un audio discontinuo. Ad esempio, utilizzando smartwatch o fitness tracker in aggiunta agli auricolari Bluetooth si può facilmente incorrere nella problematica appena descritta. Non tutti gli utenti, però, stanno riscontrando le stesse anomalie, come riportato dai giornalisti di Androidauthority che non hanno evidenziato alcuna interruzione dopo aver collegato nello stesso momento l’Apple Watch e gli AirPods Pro 2 all’iPhone 16e.

Al momento non è chiaro se il problema possa essere o meno legato al nuovo modem C1, ad altri componenti hardware dell’iPhone 16e oppure ad un bug di iOS. Apple, per adesso, non ha ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale in tal senso ma, ovviamente, provvederemo ad informarvi qualora l’azienda si dovesse pronunciare circa i malfunzionamenti appena descritti per l’iPhone 16e.