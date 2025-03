iPhone 16e, prima offerta su Amazon: è già un best buy?

È il momento giusto per acquistare iPhone 16e. Lo smartphone di Apple, infatti, è protagonista della sua prima offerta su Amazon ed è ora acquistabile con un prezzo scontato di 699 euro con anche la possibilità di pagare in 12 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Il pagamento a rate è disponibile solo per alcuni utenti selezionati. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 16e: è il best buy di Apple?

La scheda tecnica di iPhone 16e comprende un display OLED da 6,1 pollici oltre all’ottimo SoC Apple A18, realizzato con un processo produttivo a 3 nm e in grado di offrire prestazioni ottime, in tutti i contesti di utilizzo. Lo smartphone può contare su 8 GB di memoria RAM e su 128 GB di storage. Il comparto fotografico, invece, include un’ottima fotocamera posteriore da 48 Megapixel e una fotocamera anteriore da 12 Megapixel. Tra le specifiche troviamo il sistema operativo iOS 18, sempre aggiornato da Apple all’ultima versione disponibile e con la possibilità anche di accedere alle funzioni di Apple Intelligence.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 16e con un prezzo scontato di 699 euro e con anche la possibilità di pagare in 12 rate mensili, utilizzando una carta di debito e senza alcun finanziamento. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box riportato qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo.