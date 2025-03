iPhone 16e: nuovo minimo storico su Amazon, è lo smartphone Apple da prendere oggi

Anche iPhone 16e rientra tra gli sconti in corso su Amazon in questo periodo caratterizzato dalla Festa delle Offerte di Primavera. Sfruttando la promozione in corso, infatti, lo smartphone di Apple è ora acquistabile al prezzo scontato di 679 euro, toccando il nuovo minimo su Amazon. Il pagamento può avvenire anche in 5 rate o in 12 mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto

Lo smartphone di Apple da prendere?

Con iPhone 16e è possibile accedere a un ottimo smartphone, in grado di abbinare un design compatto con ottime prestazioni. Tra le specifiche troviamo un display OLED da 6,1 pollici oltre al SoC Apple A18, realizzato con processo produttivo a 3 nm.

Ci sono anche 8 GB di memoria RAM, 128 GB di storage e una fotocamera posteriore da 48 Megapixel. iPhone 16e è disponibile con il sistema operativo iOS 18 che viene arricchito dalla possibilità di sfruttare Apple Intelligence, in arrivo con supporto alla lingua italiana.

Grazie alla nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 16e con un prezzo scontato di 679 euro. Lo smartphone è acquistabile anche optando per il pagamento rateale (in 5 o 12 rate, in base all’account Amazon utilizzato).

Si tratta del nuovo minimo storico su Amazon per lo smartphone di Apple che diventa uno dei modelli più interessanti da prendere in questo momento. Per sfruttare la promo, che rientra tra le Offerte di Primavera di Amazon, basta premere sul box qui di sotto.