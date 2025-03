iPhone 16e in offerta flash: ora costa meno di un iPhone 15 | BEST BUY

iPhone 16e torna in offerta: con la nuova promo in corso su eBay e il codice sconto PSPRMAR25, da aggiungere al momento del pagamento, è possibile acquistare lo smartphone di Apple con un prezzo scontato di 614 euro, con un risparmio netto rispetto al prezzo di lancio (729 euro). Si tratta del nuovo minimo storico per il modello, acquistabile anche in 3 rate mensili, con PayPal o Klarna, e dotato di 24 mesi di garanzia. L’offerta è disponibile di seguito.

iPhone 16e: un affare per chi vuole uno smartphone Apple

La scheda tecnica di iPhone 16e comprende un display OLED da 6,1 pollici con notch oltre al SoC Apple A18, realizzato con processo produttivo a 3 nm e supportato da ben 8 GB di memoria RAM. Lo smartphone di Apple è dotato di 128 GB di storage e di una fotocamera principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS 18 con Apple Intelligence.

Per chi è alla ricerca di un nuovo iPhone, scegliere oggi iPhone 16e è la mossa giusta. Lo smartphone costa meno di un iPhone 15 ma è più veloce e completo e rappresenta oggi la scelta vincente per acquistare un nuovo iPhone con una spesa decisamente più bassa rispetto a quella richiesta per i modelli Pro.

Con l’offerta in corso su eBay e il codice sconto PSPRMAR25 è ora possibile acquistare iPhone 16e al prezzo scontato di 614 euro. Il pagamento può avvenire anche in 3 rate senza interessi, con PayPal oppure Klarna. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.