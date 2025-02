iPhone 16: super prezzo con l'offerta di oggi, è un vero affare (anche 256 GB)

iPhone 16 è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo iPhone da meno di 1.000 euro. Con l’offerta in corso su eBay e il codice sconto TECHWEEK25, lo smartphone è ora acquistabile al prezzo scontato di 782 euro, scegliendo la versione da 128 GB. In alternativa, c’è la versione da 256 GB che viene proposta al prezzo di 914 euro. L’acquisto può avvenire anche in 3 rate mensili e lo smartphone ha Garanzia Italia. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 16: un best buy per la gamma Apple

La scheda tecnica di iPhone 16 comprende un display OLED da 6,1 pollici, con l’oramai immancabile Dynamic Island, a cui si affianca il SoC Apple A18, realizzato a 3 nm. Lo smartphone è dotato anche di 8 GB di memoria RAM e di 128/256 GB di storage oltre che di un ottimo comparto fotografico che include anche un sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS 18 con possibilità di sfruttare le funzionalità di Apple Intelligence.

Con la nuova offerta in corso su eBay e il codice sconto TECHWEEK25, da aggiungere nell’apposito campo prima di completare l’acquisto, iPhone 16 è ora disponibile al prezzo scontato di:

Il pagamento può avvenire anche in 3 rate. Lo smartphone ha Garanzia Italia. Si tratta di un’occasione ottima per poter acquistare un iPhone 16 a prezzo scontato. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.