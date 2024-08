iPhone 16 Pro, spunta il color bronzo: Apple abbandona definitivamente l'oro?

Nessun oro o rosa: il quarto colore di iPhone 16 Pro sarà il bronzo. È quanto emerge da una nuova immagine pubblicata su X dall’utente Sonny Dickson, in cui si vedono quattro unità fittizie del prossimo dispositivo di casa Apple in tutti i quattro colori (presumibilmente) previsti. Tra bianco, nero e argento balza all’occhio l’ultimo, di una colorazione mai vista: il bronzo, di cui si vociferava già in precedenza.

È un addio all’oro?

Dando uno sguardo alla gamma cromatica di iPhone 15 e iPhone 15 Pro Max, sembra che Apple abbia deciso di sostituire il blu con questo nuovo color bronzeo, simile – a colpo d’occhio – al colore del legno: niente a che vedere con i più delicati oro o rosa, già utilizzati in passato dall’azienda. Non è chiaro, solamente dall’immagine, capire se la scocca avrà una rifinitura lucida oppure opaca.

In ogni caso, si tratta sicuramente di una scelta insolita da parte di Apple: è ancora presto per dire se gli utenti ameranno oppure odieranno il nuovo color bronzo, o se forse aspiravano a un ritorno dell’oro, grande assente dal 2018. L’ultimo a montare una scocca dorata, infatti, è stato l’iPhone XS, ben sei anni fa. Un altro dettaglio che si può carpire dall’immagine pubblicata su X riguarda il colore Titanium Black, che appare notevolmente più scuro rispetto a iPhone 15 Pro.

Trattandosi di unità fittizie, dunque non di modelli ufficiali veri e propri, è il caso di prendere questa informazione con le pinze, osservandola con un certo scetticismo sebbene non si tratti di un’anticipazione infondata: come già detto, infatti, si vociferava già da qualche tempo riguardo un nuovo colore per il futuro iPhone 16 Pro, di fatto un colore molto simile al bronzo, stando alle indiscrezioni emerse. Non è escluso che Apple stia testando diverse versioni e quella che abbiamo visto non sia definitiva.