iPhone 16 Pro: nuovo calo di prezzo su Amazon, ora è un best buy (anche a rate)

È il momento giusto per prendere iPhone 16 Pro su Amazon. Grazie alla promozione in corso oggi, infatti, lo smartphone di Apple cala al nuovo minimo storico sullo store. La versione da 128 GB dello smartphone è ora disponibile al prezzo scontato di 1.131 euro invece di 1.239 euro. In questo modo è possibile ottenere 108 euro di sconto sull’acquisto della versione venduta da Amazon dello smartphone.

C’è anche la possibilità di puntare sulla versione da 256 GB, ora disponibile a 1.299 euro invece di 1.369 euro. Entrambe le varianti sono acquistabili anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 16 Pro in offerta su Amazon

La scheda tecnica di iPhone 16 Pro include un display OLED da 6,3 pollici con Dynamic Island oltre al SoC Apple A18 Pro. Ci sono anche 128/256 GB di storage oltre a 8 GB di memoria RAM e a una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS 18.2 con la possibilità di sfruttare il Face ID, per l’accesso in sicurezza, e Apple Intelligence.

Sfruttando la promo in corso su Amazon è ora possibile acquistare iPhone 16 Pro al prezzo scontato di:

Il pagamento è disponibile anche in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.