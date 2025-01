iPhone 16 Pro Max cala di prezzo su Amazon: è l'offerta top di oggi (anche in 5 rate)

iPhone 16 Pro Max è protagonista di una nuova offerta su Amazon ed è ora acquistabile al prezzo scontato di 1.301 euro, con 188 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store e con anche la possibilità di effettuare il pagamento optando per l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Grazie alla promozione in corso, è ora possibile acquistare lo smartphone al nuovo minimo storico su Amazon. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 16 Pro Max: un affare a questo prezzo

La scheda tecnica di iPhone 16 Pro Max non ha punti deboli. Lo smartphone è dotato di un display OLED da 6,9 pollici e del SoC Apple A18 Pro, realizzato a 3 nm. La versione in offerta è quella da 256 GB di storage e include anche 8 GB di RAM e una tripla fotocamera posteriore, con un sensore principale da 48 Megapixel. Il sistema operativo è iOS 18 e c’è anche la possibilità di sfruttare Apple Intelligence.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare iPhone 16 Pro Max al prezzo scontato di 1.301 euro e con possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili. Per accedere alla promo basta premere sul box qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.