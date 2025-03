iPhone 16 Pro Max 256GB: sconto al TOP su Amazon, risparmi quasi 200€

iPhone 16 Pro Max da 256GB è il meglio che puoi pretendere ad oggi dall’ecosistema Apple. Lo smartphone di ultima generazione è disponibile in sconto su Amazon a 1301,99 euro invece di 1489. Al checkout puoi abilitare il pagamento a rate sia con Amazon stessa sia con Cofidis, mentre il telefono sarà subito a casa grazie alla spedizione Prime.

iPhone 16 Pro Max 256GB: design, potenza, innovazione

iPhone 16 Pro Max da 256GB è uno smartphone spettacolare, a cominciare dal suo meraviglioso e luminosissimo display Super Retina XDR da 6.9 pollici, con una nitidezza senza pari ideale per ogni genere di contenuto.

Con il supporto di Apple Intelligence, in arrivo in Italia nel mese di aprile, potrai sfruttare le caratteristiche del dispositivo nel migliore dei modi con un supporto attivo per ogni momento della giornata. Tra le novità da segnalare vi è anche il nuovo pulsante Controllo Fotocamera con cui regolare zoom, profondità di campo e altre impostazioni in un attimo per un sistema fotografico da 48 megapixel che ti regalerà immagini mozzafiato.

Grazie al chipset A18 Pro avrai prestazioni incredibili sia per il multitasking sia per il gaming, al livello di una console portatile di ultima generazione: il tutto senza sacrificare l’efficienza energetica, dato che si arriva fino a 33 ore di riproduzione video con una sola carica che avviene tramite USB-C o MagSafe in wireless.

iPhone 16 Pro Max da 256GB ridefinisce i concetti di potenza, eleganza e versatilità in un solo smartphone. Acquistalo con uno sconto di 188 euro su Amazon.