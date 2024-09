iPhone 16 Pro: fotocamera tutta nuova e registrazione video 4K fino a 120fps

Le fotocamere di iPhone 16 Pro e 16 Pro Max sono pronte a fare un ulteriore salto in avanti rispetto la generazione precedente. Le ultime indiscrezioni in arrivo oggi dalla rete, e riprese da 9to5mac.com, ci raccontano di importanti miglioramenti previsti per questa caratteristica della nuova famiglia di smartphone, come la possibilità di registrare finalmente video in 4K e 120fps.

iPhone 16 Pro: le nuove funzionalità della fotocamera

Queste informazioni arrivano da fonti affidabili vicine al portale web che avrebbero mostrato prove di quelle che saranno le novità per il comparto fotografico della linea iPhone 16 Pro.

I modelli Pro e Pro Max della prossima generazione di smartphone di casa Apple avranno un nuovo sensore ultra-grandangolare da 48 megapixel con un sistema che sarà interamente condiviso da entrambe le varianti: non ci saranno differenze quindi tra 16 Pro e 16 Pro Max.

Una buona notizia per coloro che fossero intenzionati ad acquistare un iPhone 16 Pro, che si ritroveranno lo stesso zoom ottico 5x attualmente esclusivo del solo iPhone 15 Pro Max.

Parlando di funzionalità, invece, abbiamo già accennato alla possibilità di girare video in 4K a 120fps, un raddoppio delle performance rispetto il massimo permesso attualmente su iPhone. Inoltre, quando saranno collegati ad un archivio esterno, si potranno girare ProRes 4K a 120fps.

Ancora, si parla persino di 8K, con il nuovo chip A18 Pro che dovrebbe supportare questa risoluzione, ma bisogna capire se Apple abbia davvero intenzione di abilitare la cosa già quest’anno oppure attendere il 2025 con la linea iPhone 17 quando si avrà uno zoom ottico di livello superiore.

Tra le altre novità ecco il supporto per il formato JPEG-XL per catturare foto lossy e lossless, la possibilità di mettere in pausa e riprendere la registrazione video, la rimozione del rumore del vento di sottofondo, nuovi stili fotografici con un miglior apprendimento automatico e una nuova modalità per foto spaziali da visualizzare in 3D su Apple Vision Pro.

Infine, pare che i modelli di iPhone 16 saranno dotati di un pulsante specifico dedicato alla fotocamera che, sempre secondo fonti di 9to5mac.com, permetteranno di riprodurre diverse azioni a seconda di come lo si preme o lo si farà scorrere. Questo lascia presupporre che l’utente avrà la possibilità di personalizzare come vuole l’azione, per un uso della fotocamera totalmente a disposizione delle proprie esigenze.

L’evento Apple che svelerà al mondo i nuovi iPhone si terrà lunedi alle 19 ora italiana. Lì sapremo tutto ciò che c’è da sapere.