iPhone 16 Pro e 16 Pro Max avranno la lente tele 5X

In queste ore apprendiamo un interessantissimo rumor inerente il prossimo iPhone 16 Pro di casa Apple. Sembra infatti che i due top di gamma del nuovo anno della mela non presenteranno più distinzioni sul fronte fotografico; entrambi godranno dell’obiettivo zoom con tetraprisma. Questo consentirà di fare foto e girare video con il 5X ottico e con il 25X digitale.

iPhone 16 Pro: ecco cosa è emerso

Di fatto, leggendo un rapporto uscito in queste ore dal portale di The Elec, scopriamo che LG Innotek sarà un fornitore per la compagnia e donerà all’OEM di Cupertino il modulo zoom che abbiamo già visto quest’anno con il 15 Pro Max (a proposito, si trova su Amazon a 1599,00€ nella sua iterazione da 512 GB).

Giusto per contestualizzare un po’ il tutto, l’attuale iPhone 15 Pro ha un teleobiettivo da 12 Megapixel con zoom 3X, ma il Pro Max vanta un tele aggiornato con zoom 5X che sfrutta una struttura in vetro piegato sotto l’obiettivo. L’azienda di Cupertino chiama questa tecnologia “tetraprisma” e riflette la luce quattro volte: ciò porta ad avere una lunghezza focale di 120 mm, drasticamente superiore a quella della variante basica da 6,1″ che si ferma a 75 mm. In ultima istanza, l’analista Ming-Chi Kup afferma che i nuovi modelli avranno schermi leggermente più generosi per via delle cornici ancora più contenute: si passerà quindi da 6,1 e 6,7″ a 6,3 e 6,9 pollici, rispettivamente, per le varianti Pro e Pro Max.

Il sensore è l'ottimo A17 Pro costruito a 3 nanometri con tanto di modem 5G al seguito.

