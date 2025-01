iPhone 16 Pro da 256 GB: in offerta a questo prezzo non ha rivali

È il momento giusto per puntare su iPhone 16 Pro da 256 GB. Lo smartphone di Apple, infatti, è ora acquistabile al prezzo scontato di 1.155 euro, beneficiando di uno sconto di 214 euro rispetto al prezzo di lancio, grazie alla nuova offerta eBay e al codice sconto PSPRGEN25, da aggiungere nell’apposito campo al momento del check-out. Il pagamento può avvenire anche optando per l’acquisto in 3 rate senza interessi, con PayPal o Klarna. Per sfruttare subito l’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 16 Pro: super prezzo per la versione da 256 GB

La scheda tecnica di iPhone 16 Pro comprende un display OLED da 6,3 pollici oltre al potente SoC Apple 18 Pro, realizzato a 3 nm. C’è spazio anche per un ottimo comparto fotografico con un sensore principale da 48 Megapixel. Lo smartphone è dotto di iOS 18, con anche la possibilità di sfruttare Apple Intelligence. La versione in offerta oggi è quella dotata di 256 GB di storage, taglio di memoria decisamente più “comodo” rispetto a quello della versione base da 128 GB.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPRGEN25, da aggiungere al carrello prima di completare l’ordine, è ora possibile acquistare iPhone 16 Pro da 256 GB al prezzo scontato di 1.155 euro, beneficiando, in questo modo, di uno sconto di 214 euro rispetto al prezzo di listino. Il pagamento può avvenire anche optando per l’acquisto in 3 rate mensili, senza interessi, disponibile sia con PayPal che con Klarna. Per accedere subito alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto.