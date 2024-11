iPhone 16 Pro da 256 GB: è già Black Friday con questa promo (-187€)

È il momento giusto per acquistare un nuovo iPhone 16 Pro da 256 GB. Lo smartphone di Apple, decisamente più interessante rispetto alla versione da 128 GB, è ora disponibile al prezzo scontato di 1.182 euro, con uno sconto di 187 euro, grazie alla nuova offerta eBay e al codice sconto SMARTNOV24, da aggiungere al carrello prima di completare il pagamento. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 16 Pro da 256 GB: l’offerta è da cogliere al volo

Con iPhone 16 Pro è possibile mettere le mani su di uno smartphone di alta qualità, con dimensioni compatte e prestazioni al top. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,3 pollici con Dynamic Island oltre al SoC Apple A18 Pro, realizzato con processo produttivo a 3 nm e affiancato da 8 GB di RAM. Ci sono poi tre fotocamere posteriori, con un sensore principale da 48 Megapixel, oltre al sistema operativo iOS 18 con possibilità di sfruttare Apple Intelligence.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto SMARTNOV24 è ora possibile acquistare iPhone 16 Pro da 256 GB al prezzo scontato di 1.182 euro, beneficiando di ben 187 euro di sconto rispetto al prezzo dell’Apple Store. L’acquisto può avvenire anche in 3 rate senza interessi con PayPal. Si tratta del nuovo minimo storico per questa variante dello smartphone di Apple. Per accedere subito alla promo e assicurarsi questa variante dello smartphone di Apple basta premere sul box qui di sotto.