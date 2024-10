iPhone 16 Pro arriva la prima offerta: ecco dove prenderlo a prezzo scontato

Arriva la prima offerta per iPhone 16 Pro. Lo smartphone di Apple, appena arrivato sul mercato, è subito disponibile a prezzo ridotto: grazie alla nuova offerta eBay e al codice sconto TECHWEEK24, infatti, è possibile completare l’acquisto dello smartphone al prezzo scontato di 1.154 euro invece che 1.239 euro. Da notare che è anche possibile completare il pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

iPhone 16 Pro: è lo smartphone Apple da prendere

Con iPhone 16 Pro è possibile mettere le mani sullo smartphone più desiderato del momento. Tra le specifiche tecniche troviamo un display OLED da 6,3 pollici con Dynamic Island a cui si affianca il SoC Apple A18 Pro a 3 nm, una garanzia assoluta di prestazioni elevate in tutti i contesti di utilizzo.

Il comparto fotografico include tre sensori posteriori mentre il sistema operativo è iOS, con le nuove funzioni Apple Intelligence in arrivo. Lo smartphone, nella versione proposta in sconto, ha 128 GB di storage. C’è tutto quello che serve per poter contare su di uno smartphone di alta qualità per un lungo periodo di tempo.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto TECHWEEK24 è ora possibile acquistare iPhone 16 Pro con un primo sconto dopo il lancio. Grazie all’offerta in corso, infatti, il prezzo è scontato a 1.154 euro. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto. La promozione è valida solo per un breve periodo e solo per alcune unità dello smartphone.